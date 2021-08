Delta commande 30 Airbus A321neo supplémentaires

Article publié le 25 août 2021 par David Dagouret

Les appareils seront livrés depuis l'usine de Mobile.

Delta a annoncé une nouvelle commande pour 30 Airbus A321neo supplémentaires et porte donc sa commande totale à 155 appareils. Cette commande s’inscrit dans les plans de renouvellement et de simplification de la flotte de la compagnie américaine.

Les Airbus A321neo seront livrés depuis l'usine d'Airbus de Mobile en Alabama. La compagnie aérienne a pris livraison de 87 avions Airbus fabriqués aux États-Unis depuis 2016.

Mahendra Nair – en charge de la chaîne d'approvisionnement de la flotte Delta a déclaré : "L'ajout de ces avions renforce l'engagement de Delta à remplacer sa flotte plus ancienne par des appareils plus durables et économes en carburant, tout comme son engagement à proposer la meilleure expérience client du secteur. Delta apprécie le partenariat étendu avec l'équipe d'Airbus afin d’appuyer nos plans de croissance stratégiques, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble tout au long de la reprise et dans les années à venir."

