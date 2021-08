Delta lance le programme Air+Rail

Article publié le 19 août 2021 par David Dagouret

Ce programme propose propose l’accès à la ligne de train Thalys entre Amsterdam et Bruxelles, via Anvers.

Delta a annoncé le lancement d'un nouveau programme Air+Rail en partenariat avec les trains à grande vitesse Thalys. Ce nouveau programme propose des liaisons ferroviaires rapides entre Amsterdam et les villes belges de Bruxelles et d'Anvers.

L’accord entre Delta et Thalys permet aux clients de passer facilement de l'avion au train à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, avec une seule réservation de billet. Depuis la gare, située sur la place centrale de Schiphol, il existe des liaisons fréquentes vers Bruxelles et Anvers, avec des temps de trajet à peine supérieurs à une heure.

Le processus de réservation via les canaux libre-service de Delta sont très simples. Les segments de train sont clairement identifiés lors de la sélection de Bruxelles Midi/Zuid ou Antwerp Central (Anvers) comme destination d’arrivée ou de départ, de la même manière que lorsqu’on réserve un vol. Le processus de voyage est également pratique : les clients qui ont réservé le forfait Air+Rail peuvent s'enregistrer pour leur vol normalement. La seule différence est sur le segment ferroviaire :

Les clients peuvent soit s'enregistrer sur Accesrail.com pour obtenir leur carte d'embarquement, en utilisant la confirmation de billet Delta, soit obtenir le billet de train au guichet de la gare. Le billet de train indiquera clairement le siège et la voiture de voyage.

Le jour du voyage, les clients arrivant à Amsterdam depuis un vol passeront normalement la douane etrécupéreront leurs bagages avant de prendre le train.

Pour ceux qui voyagent en train vers l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, le même processus d'enregistrement s'applique. Le client gardera ses bagages dans le train avant de vérifier son vol normalement.

Alain Bellemare, président de Delta -International a déclaré : "Ce programme Air+Rail avec Thalys n'est qu'un début, car nous voulons à offrir à nos clients une tranquillité d'esprit totale, grâce à un service de train rapide et pratique vers un certain nombre de destinations à travers l'Europe. Pour nos clients européens, cela constitue également un excellent moyen de se rendre à Amsterdam pour prendre des vols vers des destinations aux États-Unis. Nous avons appris de nos compagnies aériennes partenaires, Air France et KLM Royal Dutch Airlines, qui proposent des programmes similaires, et avec l'infrastructure ferroviaire déjà en place en Europe. Nous sommes désormais en mesure d'offrir à nos clients un choix accru ainsi que des options de voyage pratiques."





