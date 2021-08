"Devenir Pilote ULM" le site pour apprendre

Article publié le 16 août 2021 par David Dagouret

Devenir Pilote ULM est un site d'accompagnement pour obtenir l'examen théorique ULM.

Le site "Devenir Pilote ULM" a été créé par Jaurès AGBODJOGBE qui est pilote ULM multi-axe depuis 10 ans et également instructeur depuis 2 ans dans le club "Airclub Passion Pilote ULM" situé sur le mythique terrain de Cerny-La Ferté-Alais (LFFQ).



Jaurès propose à ceux et celles qui souhaitent devenir pilote d'ULM de les accompagner, soit à distance soit en présentiel, à la préparation du brevet de pilote ULM. Le but de cet accompagnement est que les élèves deviennent des bons pilotes et qui connaissent les règles régissant le vol en ULM tout en axant l'apprentissage sur la sécurité qui est une chose primordiale pour la pratique de l'ULM.



Avec sa méthode d'apprentissage, Jaurès assure que ses élèves seront capables de se présenter à l'examen théorique ULM 90 jours après leur inscription. Certains diront que c'est très court, mais ayant testé, 3 mois, c'est vraiment suffisant si on travaille régulièrement.



Le site “Devenir Pilote ULM” est composé de 10 modules regroupant l'entièreté du programme de formation au pilotage d’ULM. Dans chaque module, Jaurès propose des vidéos explicatives du sujet traité. En plus de ses vidéos, Jaurès conseille d’acheter le bouquin “le manuel du pilote ULM" qui sera un très bon complément des vidéos.



Bien entendu, qui dit apprentissage, dit exercice. Pour s'exercer, les élèves ont un abonnement AERO GLIGLI offert pour une durée de 3 mois. Ainsi, à chaque fin de leçon, l’élève peut s’exercer à faire des QCM associés au chapitre de sa leçon. Les QCM d’AERO GLIGLI sont essentiellement les mêmes que ceux proposés lors de l’examen. Je vous le confirme, car lorsque j’ai passé mon examen théorique, j’ai retrouvé le même genre de question que sur AEROGLIGLI.



Enfin, en plus des vidéos et des QCM AERO GLIGLI, Jaurès propose des séances de cours en direct par internet. En effet, tous les vendredis soirs à partir de 20h00, Jaurès propose à ses élèves ou anciens élèves de se regrouper en classe virtuelle. Pour ma part, j’ai trouvé cette expérience très enrichissante, car même si j’arrivais à apprendre seul, le partage avec les autres élèves était important. Il était même très intéressant de dialoguer avec des anciens élèves de Jaurès, aujourd’hui brevetés, sur leurs expériences. Et comme le dit Jaurès, tout seul, on avance, mais à plusieurs, on va plus loin.



J’ai vraiment apprécié être soutenu par Jaurès et les autres élèves lorsque je me suis retrouvé à douter de ma réussite à cet examen et j’ai également aimé partagé mon expérience de mes premiers vols en tant qu’élève. J’ai été l’un des premiers à passer l’examen théorique sur les six élèves que nous étions et j’ai été aussi ravi de pouvoir expliquer comment se passe l’examen et rassurer mes camarades.



Trois mois après avoir annoncé sur Aeroweb-fr.net que j'allais devenir élève pilote d'un Ultra Léger Motorisé, je passais l'examen théorique commun. Grâce à mon travail personnel, mais également grâce à Jaurès et tous les autres élèves, j'étais fière de ma réussite à cet examen.



Même si je suis maintenant titulaire d'un certificat d'aptitude théorique commun, je continuerais à venir les vendredis soir lors des cessions en direct pour renouveler mes connaissances et également partager mon expérience avec les nouveaux élèves.