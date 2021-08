easyJet : des livres pour enfants pour apprendre une nouvelle langue

Article publié le 10 août 2021 par David Dagouret

La compagnie orange met à disposition de ses jeunes passagers des livres pour apprendre une nouvelle langue durant les vols.

easyJet a annoncé qu'elle allait mettre gratuitement à disposition de ses jeunes passagers des livres que ces enfants apprennent une nouvelle langue durant le vol. Ce nouveau partenariat avec la série de livres pour enfants Mizzi Mozzi, offre une sélection de livres numériques gratuits à bord, disponible sur l'ensemble du réseau easyJet. Les plus jeunes passagers et leurs parents peuvent faire le choix parmi une collection d'histoires interactives qui les encouragent à découvrir des langues étrangères : le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais, le grec et l'anglais.



Les livres numériques Mizzi Mozzi sont conçus pour éveiller la curiosité et faciliter l'apprentissage par le biais d'histoires inattendues, qu'il s'agisse de rencontrer des mini-mammouths lunaires, de voler avec l'hélicoptère de Flip-Flop ou de poursuivre Lekko, le caméléon orange dans sa jungle luxuriante.



easyJet offre gratuitement les deux premiers livres de la nouvelle série numérique Mizzi Mozzi, soit un total de 84 titres disponibles répartis dans sept combinaisons linguistiques, à lire et apprécier durant le vol. Il suffit aux passagers de scanner le QR code sur le dossier du siège devant eux avant le décollage, de télécharger gratuitement l'application, de choisir la langue qu'ils souhaitent découvrir et de télécharger les livres sélectionnés avant le décollage.



Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Il est important pour easyJet de faire voyager le plus grand nombre de familles possible cet été. Partout en Europe, les enfants ont manqué d’occasions de faire le plein de nouvelles connaissances, notamment l'apprentissage de cultures et de langues différentes lors de la visite de villes et pays étrangers. C'est pourquoi nous sommes ravis de relancer et de faire évoluer notre service gratuit Flybraries à bord de tous nos vols cet été pour aider les enfants à apprendre des langues tout en voyageant avec nous.



Nous savons que les voyages ont le pouvoir d'inspirer et d'offrir des expériences enrichissantes et mémorables aux enfants, quel que soit leur âge, c'est pourquoi nous sommes ravis de faire équipe avec Mizzi Mozzi pour offrir à nos clients de nouvelles façons interactives de passer leur temps à bord avec nous."





Sur le même sujet