easyJet inaugure sa ligne entre Paris et La Canée

Article publié le 4 août 2021 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée deux fois par semaine.

easyJet a inauguré le 3 août 2021 sa nouvelle ligne entre Paris-Charles de Gaulle et La Canée en Crète. La compagnie orange opérera cette liaison à raison de 2 vols par semaine, le mercredi et le dimanche et ce jusqu'au 5 septembre 2021.

