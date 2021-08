easyJet voit ses réservations augmenter pour les vols entre la France et le Royaume-Uni

Article publié le 21 août 2021 par David Dagouret

Il n'y a plus de quarantaine pour les voyageurs totalement vaccinés provenant de France.

easyJet a annoncé que ses réservations ont décollé suite à l’annonce du gouvernement britannique de la levée de la quarantaine obligatoire pour tout passager totalement vacciné provenant de France métropolitaine. En comparaison avec 2019, les réservations pour les mois d’août, septembre et octobre ont augmenté de façon significative sur les sept derniers jours, soit plus de 15 000 sièges supplémentaires vendus en moins d’une semaine.

easyJet dessert habituellement une quarantaine de routes entre le Royaume-Uni et l’Hexagone.

Pour l’été 2021, easyJet propose 24 lignes franco-britanniques :

Depuis Paris-Charles de Gaulle : Londres-Gatwick, Londres-Luton, Édimbourg, Bristol, Manchester, Glasgow, Belfast,

Depuis Paris-Orly : Bristol,

Depuis Nice : Londres-Gatwick, Londres-Luton, Manchester, Bristol, Liverpool, Édimbourg,

Depuis Montpellier : Londres-Gatwick, Londres-Luton,

Depuis Toulouse : Londres-Gatwick, Bristol,

Depuis Lyon : Londres-Gatwick,

Depuis Nantes : Londres-Gatwick,

Depuis Bordeaux : Londres-Gatwick,

Depuis Bordeaux : Bristol,

Depuis Marseille : Londres-Gatwick,

Depuis Figari : Londres-Gatwick

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Cette hausse des réservations est le signe flagrant de l’amour des Anglais pour notre pays et l’attractivité du Royaume-Uni auprès de nos concitoyens. Nous sommes très heureux de pouvoir permettre à un maximum de passagers de retrouver leurs amis ou leur famille et de partir pour des vacances tant attendues. Avec ses 24 lignes transmanche proposées cet été, easyJet est un contributeur essentiel à l’économie des régions françaises, certaines étant tout particulièrement appréciées des Anglais. Avec plus de 13 000 nouvelles places disponibles, nous sommes fiers de renforcer ces liens et de soutenir nos régions, tout en permettant aux Français de (re)découvrir le Royaume-Uni."





