Emirates et Airlink étendent leur partenariat et signent un accord de partage de code

Article publié le 21 août 2021 par David Dagouret

Les deux compagnies aériennes renforcent leur partenariat pour faciliter les voyages de et vers l'Afrique du Sud.

Emirates et Airlink ont annoncé l'extension de leur partenariat actuel à un accord unilatéral de partage de code, offrant aux voyageurs en provenance et à destination de l'Afrique du Sud un accès facilité à plus de 40 destinations domestiques et régionales dans 12 pays africains.

L’extension de ce partage de code offre aux clients d'Emirates une connectivité qui n'est proposée par aucune autre compagnie en Afrique, et complète le partenariat historique qu'Emirates entretient aussi avec South African Airways.

Cette décision intervient alors qu’Emirates reprend ses vols vers l'Afrique du Sud et renforce ses opérations pour assurer à ses clients une meilleure connectivité via ses escales de Johannesburg, Cape Town et Durban. La connectivité fournie par le nouveau partage de code entre Emirates et Airlink offre des tarifs compétitifs, une billetterie commune et des transferts de bagages continus lors des correspondances entre les deux compagnies.

Les passagers se rendant en Afrique du Sud peuvent désormais effectuer des transferts depuis Johannesburg, Le Cap et Durban vers des destinations intérieures tels que Bloemfontein, George, Upington, Nelspruit, Hoedspruit, Kimberley, Skukuza, Pietermaritzburg, Richards Bay, Sishen, Mthatha et Port Elizabeth, ainsi que des villes d'Afrique australe comme Gaborone, Kasane, Vilanculos, Lubumbashi, Dar es Salaam, Entebbe, Maseru, Antananarivo, Pemba, Tete, Maun, Victoria Falls, Walvis Bay, Maputo, Windhoek, Harare, Lusaka, Ndola, Bulawayo et Livingstone, et bien d'autres.

Adnan Kazim,Chief Commercial Officer d’Emirates a déclaré : "L'extension du partenariat Emirates - Airlink marque une étape clé dans notre collaboration. Notre nouvel accord de partage de code renforce notre offre de services ainsi que notre flexibilité pour les clients voyageant au-delà de nos escales en Afrique du Sud et en Afrique australe et offre des possibilités de destinations de vacances inégalées. Nous nous engageons à développer nos activités en Afrique du Sud et, grâce aux multiples correspondances offertes avec Airlink, nous espérons contribuer à la relance de l'industrie locale du voyage et du tourisme. Notre partenariat de partage de code avec Airlink renforce les précieuses relations qu'Emirates entretient avec South African Airways, qui reprendront avec enthousiasme dès que la compagnie sera à nouveau opérationnelle."

Rodger Foster, Directeur Général et CEO d'Airlink a déclaré : "Ce formidable développement représente un soutien énorme pour Airlink. Nous sommes ravis, honorés et fiers qu'Emirates ait choisi Airlink comme partenaire pour l'Afrique australe. Emirates dessert tous nos marchés domestiques et ensemble, nous sommes en mesure de fournir un accès aérien essentiel à travers l’intégralité du réseau de destinations d'Airlink en Afrique australe, et de garantir une connectivité indispensable, reliant l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. Les secteurs du tourisme et du transport aérien ont été les plus durement touchés par la pandémie et les fermetures de pays et interdictions de voyage qui en ont découlé. Alors que le monde se fait vacciner, nous sommes convaincus que les désirs de voyager reste intact et que de nombreux touristes souhaiteront découvrir les destinations incroyables desservies par Airlink."

