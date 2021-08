Emirates : franchise bagages plus importante pour les voyages en Afrique

Article publié le 12 août 2021 par David Dagouret

Les passagers voyageant en Afrique avec Emirates peuvent profiter d’une franchise de bagages plus importante.

Emirates a annoncé que pour toute réservation effectuée à depuis le 9 août 2021, ses passagers peuvent profiter d'une franchise bagages plus importante.



Pour les voyages en Première Classe ou en Classe Affaires, depuis le continent africain et vers toutes les destinations du réseau, les passagers peuvent désormais profiter d’une franchise bagages gratuite pouvant atteindre jusqu'à 64 kg (2 valises pesant 32 kg chacune).



Pour ceux voyageant en Classe Économique avec les tarifs Saver, Flex et Flex Plus, ils peuvent enregistrer gratuitement jusqu’à 46 kg de bagages (2 valises de 23 kg chacune). De leur côté, les clients qui effectuent des réservations avec un tarif Spécial ont désormais la possibilité de bénéficier d’une franchise gratuite de bagages de 23 kg.



En Afrique, Emirates propose actuellement des vols à destination d'Abidjan, Accra, Addis Abeba, le Caire, Casablanca, Conakry, Dakar, Dar Es Salaam, Harare, Johannesburg (arrivée uniquement), Khartoum, Luanda, Nairobi et Tunis.

Sur le même sujet