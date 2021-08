Emirates présente une livrée spéciale pour l'anniversaire des Emirats Arabes Unis

Article publié le 23 août 2021 par David Dagouret

A l'occasion des 50 ans des Emirats Arabe Unis, la compagnie aérienne a dévoilé une livrée spéciale pour ses A380 et B777-300ER.

Emirates a présenté une livrée spéciale pour commémorer le 50ème anniversaire des Émirats arabes unis . Cette livrée spéciale sera arborée sur ses Airbus A380 et de ses Boeing 777-300ER. Les avions seront ornés d’une flocage sur lequel est inscrite la phrase “United Arab Emirates 50” (Les Émirats arabes unis ont 50 ans). Les flocages, collés des deux côtés du fuselage, sont écrits en arabes et en anglais.

Le dessin du chiffre “50” présent sur les avions met en scène des courbes dynamiques et gracieuses, pour illustrer les différentes périodes historiques des Émirats arabes unis. Les spirales et les courbes continues symbolisent la vivacité des Émirats arabes unis et les nombreux succès enregistrés par le pays durant les cinquante dernières années, désireux de repousser les limites du possible et guidé par un leadership avant-gardiste. Le logo officiel de "l'Année du cinquantenaire" encercle le “0” du chiffre “50”.

Le premier appareil orné du design anniversaire “United Arab Emirates 50”, l’Airbus immatriculé A6-EVG, a réalisé son premier vol à destination de Francfort en début de semaine.

Durant les prochains mois, de plus en plus d’avions voleront en arborant le design du jubilé d’or des Émirats arabes unis. En moyenne, il faudra un total de trois jours et jusqu’à quatorze techniciens pour installer les flocages au Centre de maintenance et d'ingénierie d’Emirates.

La flotte d'avions portant les couleurs du 50ème anniversaire des Émirats arabes unis volera sur l'ensemble des destinations du réseau d'Emirates et se rendra, entre autres, à Paris, Los Angeles, Londres, Washington D.C., New York, Munich et Zurich au cours des prochaines semaines pour diffuser mondialement les messages des Émirats arabes unis dans le cadre de son jubilé d’or.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président et CEO d’Emirates a déclaré : "Les avions décorés autour du thème du jubilé d’or s’inspirent de la vision, de la détermination, de la passion et de l’incroyable parcours des pères fondateurs des Émirats arabes unis durant ces cinquante dernières années, pour façonner une nation ayant réussi à capter l’imagination du monde entier - de sa progression rapide à devenir l’un des pays les plus connectés au monde, à l’une des rares nations à lancer une mission spatiale. L’état d’esprit des cinquante prochaines années sera tout aussi ambitieux, pour construire un futur durable au bénéfice de l’humanité. Les Émirats arabes unis prendront la tête de cette course grâce à l’amélioration de leurs équipements nationaux, en se faisant les champions de l’innovation et en renforçant leur position de leader mondial et visionnaire dans de nombreux domaines."





