French bee présente son programme pour septembre prochain

Article publié le 6 août 2021 par David Dagouret

La compagnie du groupe a présenté son programme à destination de La Réunion, New-York, San Francisco et Papeete.

French bee, filiale du Groupe Dubreuil, a présenté son programme pour le mois de septembre 2021 pour ses vols à destination de Saint-Denis de La Réunion, New York, San Francisco et Papeete. Le programme des vols de septembre 2021 de la compagnie est soumis à des modifications en raison des mesures sanitaires prises par les Autorités locales et nationales des destinations qu’elle dessert.

Lundi 26 juillet, les Autorités américaines ont annoncé que la possibilité pour les Européens de voyager vers les Etats-Unis était repoussée à une date ultérieure et non-communiquée.

Jeudi 29 juillet, le Préfet de La Réunion a pris la décision de confiner partiellement l’ensemble de la population du département dans le but de freiner la propagation de la COVID 19. French bee est, par conséquent, dans l’obligation d’adapter son programme de vols vers ces destinations à partir du mois de septembre :

Saint-Denis de La Réunion

Paris-Orly 4 – Saint-Denis de La Réunion : 1 vol A/R quotidien

New York

Paris-Orly 4 – New York (Newark) : 3 à 4 vols hebdomadaires

San Francisco

Les vols Paris-Orly- San Francisco et San Francisco – Papeete sont annulés jusqu’au 3 octobre 2021.

Papeete

Paris-Orly 4 – Papeete à partir du 6 septembre et jusqu’au 3 octobre inclus : 2 vols hebdomadaires (mercre/di, dimanche) avec une escale technique à Vancouver au Canada.

