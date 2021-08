Korean Air a exploité 10 000 vols passagers uniquement pour le fret

Article publié le 25 août 2021 par David Dagouret

Environ 40 tonnes sont transportées par voyage aller-retour (20 tonnes en aller simple).

Au 1er août dernier, Korean Air avait effectué un total de 10 000 vols passagers uniquement pour le fret. La compagnie aérienne a lancé son premier vol passagers réservé au fret sur la ligne Incheon-Hô Chi Minh en mars 2020 et a effectué ces vols sur 65 lignes vers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, la Chine et le Japon, transportant 400 000 tonnes dans le monde entier.

C’est après la suspension de la plupart des vols, suite à l'épidémie de COVID-19 que la compagnie a commencé à exploiter des avions de transport de passagers uniquement pour le fret. Elle a commencé par 38 de ces vols en mars de l'année dernière et actuellement la compagnie aérienne assure plus de 800 vols par mois consacrés au fret.

Dans le cadre du transport de produits de secours, Korean Air a enregistré son vol le plus long - le vol cargo KE8047, qui a parcouru 13 405 km, d’une durée de 14 heures et 42 minutes, de l'aéroport d'Incheon à l'aéroport de Miami (États-Unis) le 12 juin 2021. Pour répondre à la demande urgente, la compagnie aérienne continue d'augmenter sa capacité, même si cela implique de voler sur de nouvelles routes.

Parallèlement, Korean Air soutient activement la logistique pour les petits et moyens expéditeurs. L'année dernière, la compagnie aérienne a effectué des vols charters pour les petites et moyennes entreprises exportant des marchandises vers l'Indonésie et le Japon, en coopération avec le ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie et l'Association coréenne du commerce international. Cette année, le transporteur a également réservé un espace pour les petites et moyennes entreprises sur les vols réguliers de fret à destination de Los Angeles, aux États-Unis.

Un représentant de Korean Air a déclaré : "Nous nous attendons à ce que les vols de passagers exclusivement réservés au fret jouent un rôle plus vital au second semestre de l'année, lorsque le volume de fret d'importation et d'exportation augmente généralement. En tant que transporteur national coréen, Korean Air poursuivra ses efforts pour créer un environnement logistique stable pour les importations et les exportations en sécurisant activement la capacité de fret."





