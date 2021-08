La Ferté 2021 : l'Airbus A400M fait son show (photos & vidéo)

Article publié le 29 août 2021 par David Dagouret

L'A400M Tactical Display a effectué sa première démonstration au meeting "Le Temps des Hélices".

L'A400M Tactical Display est une équipe de présentation tactique de l'armée de l'air manœuvrant l'Airbus A400M Atlas de l'armée de l'air française. Cette équipe est située à la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy. C'est la première fois que l'A400M Tactical Display présentait son Atlas lors du meeting de Cerny-La Ferté-Alais, "le temps des hélices".

L'appareil utilisé pour cet démonstration est l'A400M, immatriculé F-RBAR, msn 110 qui a été livré à l'armée de l'air et de l'espace en avril 2021. L'avion arbore une livrée spéciale de l'escadron de transport "4/64 Béarn" avec un blason avec deux vaches rouges sur fond jaune à l'avant représentant l'armoiries du Béarn et taureau rouge et jaune à l'arrière de la carlingue. L'escadron 4/64 est stationné sur la base aérienne 105 d'Évreux-Fauville, mais elle a été "mise en sommeil" le 25 août 2017 en attendant sa réactivation sur Airbus A400M Atlas qui devrait intervenir le 9 septembre 2021.

Pour ceux qui ne pouvaient pas être présent à ce meeting, Aeroweb-fr.net vous partage quelques photos du show ainsi qu'une vidéo du passage de l'Airbus A400M Tactical Display à La Ferté-Alais. Pour voir la vidéo, veuillez cliquer sur l'image :

Sur le même sujet