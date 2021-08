La Ferté 2021 : Le Pipistrel Velis Electro présenté en vol

Article publié le 29 août 2021 par David Dagouret

C'est la première fois que l'avion électrique fait une démonstration en vol durant le meeting du "Temps Des Hélices" mais il n'a pas fait sensation.

Le Pipistrel Velis Electro a été présenté pour la première fois en vol lors du meeting de Cerny-La Ferté-Alais. Cet appareil est un avion léger électrique qui est fabriqué par le constructeur slovène, Pipistrel. Cet avion est principalement utilisé comme avion d'entraînement notamment à cause de sa faible autonomie qui est seulement d'environ 30 minutes.

Cet avion biplace est développé en Slovénie depuis 2007, il est alimenté seulement par deux batteries fournissant l'alimentation à un moteur d'une puissance de 58KW. Concernant les performances, le Pipistrel Velis Electro peut décoller sur seulement 245 mètres et atteindre une vitesse de croisière de 160 km/h à une altitude de 3700 mètres. Il est devenu en 2020, le premier aéronef électrique a obtenir sa certification de type délivrée par l'agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Le Velis Electro qui a été présenté lors de cette édition 2021 de la Ferté-Alais n'a pas eu de chance lors de cet événement car ce petit appareil silencieux est passé juste après le rapide et bruyant Rafale et les commentaires du public n'ont pas été élogieux concernant le Pipistrel Velis Electro : "un truc chiant", "soporifique", "comment peut on mettre un truc pareil après une si belle démo du Rafale". Dommage pour ce petit aéronef.