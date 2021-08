La Ferté 2021 : le retour de la fête aérienne

Article publié le 31 août 2021 par David Dagouret

La 48e édition du meeting a eu lieu le 28 et 29 août dernier pour le plus grand plaisir des passionnés d'aviations.

Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, puis finalement décalée cette année au 28 et 29 août, la 48ème édition du légendaire meeting aérien a permis à toutes les générations de passionnés d’aviation ancienne et moderne, civile et militaire, de se retrouver dans le cadre historique et champêtre du célèbre aérodrome de Cerny La Ferté Alais dans l’Essonne.

Ainsi étaient-il 15 000 spectateurs à assister durant le week-end à cette manifestation aérienne qui a grandi au fil des années grâce aux efforts de l'Amicale Jean-Baptiste Salis et à ses nombreux bénévoles, pour devenir l'un des meetings les plus réputés au monde. Dans la matinée, le public a pu profiter de l’exposition statique présentant une centaine d’appareils retraçant l’histoire de l’aviation, depuis ceux des pionniers du début du siècle dernier jusqu’au modèle Velis Electro, premier avion 100% électrique certifié au monde. Les organisateurs du Temps des Hélices privilégiant la plus grande proximité entre les spectateurs et les acteurs de la manifestation, chacun a pu admirer de près l’ensemble de ces machines et rencontrer les mécaniciens et pilotes qui les maintiennent en état de vol.

Dans l’après-midi, la plupart des avions a pris son envol pour se livrer à six heures d’un spectacle ininterrompu alternant survol d’appareils historiques, démonstrations de voltige et reconstitutions de combats aériens avec effets sonores et pyrotechniques.

Parmi eux, citons notamment le survol du Caudron G.III, conçu en 1914, qui franchît la cordillère des Andes il y a cent ans, le 1er avril 1921, piloté par Adrienne Bolland à une altitude de 4200 mètres. Le vol en duo de deux Corsair, appareil qui participa à la bataille du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale, fut également très apprécié des spectateurs. Au même titre que celui de deux autres appareils légendaires que sont le Spitfire et le Douglas Skyraider.

Plusieurs avions représentant l’Aéro-Club de France ont également évolué en formation dans le ciel de la Ferté-Alais. Dont ceux pilotés par Catherine Maunoury (Présidente de l’Aéro-Club et double championne du monde de voltige aérienne) et Aude Lemordant (trois titres mondiaux dans la discipline). Sans oublier l’Airbus A400 M, avion militaire assurant le transport de troupes et de matériel, la célèbre Patrouille de France, l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, ainsi que le Rafale Solo Dysplay.

Cyrille Valente (Président de l’AJBS) a déclaré : "On l’a fait malgré les difficultés de la conjoncture. Le pari de continuer à faire rêver petits et grands est réussi. Il était nécessaire de démontrer que le spectacle aérien est toujours vivant. Un grand merci à tous les bénévoles, partenaires et institutionnels qui sont engagés à nos côtés dans la réalisation de notre manifestation."