LATAM Airlines commande des Airbus A320neo

Article publié le 6 août 2021 par David Dagouret

La compagnie d'Amérique latine signe un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 28 Airbus A320neo.

LATAM Airlines a annoncé avoir signé un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 28 nouveaux Airbus A320neo. Le groupe d'Amérique latine a présenté cet accord pour approbation devant le tribunal aux Etats-Unis. Ce contrat s'ajoute à la commande des 42 A320neo déjà commandés par la compagnie pour la modernisation de sa flotte dans les prochaines années.

La compagnie aérienne a également annoncé qu'elle souhaitait augmenter ses destinations vers et depuis l’Amérique latine et les Caraïbes, notamment grâce aux accords de connectivité avec Delta, actuellement en cours d’examen par diverses autorités de régulation dans les pays où le groupe opère.

Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group a déclaré : "L’achat de ces avions hautement performants est un témoignage de l’engagement que nous avons pris dans le cadre de la transformation de LATAM vers un groupe neutre en carbone d’ici 2050. Par ailleurs, ces 70 avions renforceront le périmètre de connectivité de l’Amérique latine. Nous continuerons à travailler de manière responsable pour sortir du Chapitre 11 avec une flotte qui est en mesure d’accompagner les nouveaux défis du groupe."

Arturo Barreira, président d’Airbus pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a déclaré : "La décision de LATAM Airlines Group de continuer à intégrer des avions A320neo témoigne de son grand engagement en faveur du développement durable. L’A320neo est doté de moteurs de dernière génération, de sharklets et d’une cabine innovante, faisant de l’avion monocouloir le plus confortable, le plus économe en carburant et le plus écologique au monde."





Sur le même sujet