Le légendaire meeting de La Ferté-Alais ouvre ses portes

Article publié le 28 août 2021 par David Dagouret

L'édition 2021 du "Temps des Hélices" est officiellement ouverte.

Le meeting de Cerny-La Ferté-Alais vient d'ouvrir ses portes pour ce week-end d'août, traditionnellement prévu durant celui de la pentecôte. En effet, à cause de la pandémie de covid, cet événement n'avait pas pu être avoir lui au dates habituelles et reporté au 28 et 29 août. Précisons également qu la dernière édition date de l'anné 2019 car celle de 2020 avait été également annulée suite à la pandémie du coronavirus.

C'est donc avec une grande impatience que les passionnés attendaient ce nouvel événement et les spectateurs semblent être au rendez-vous. Comme les éditions précédentes, les spectateurs peuvent contempler de nombreux appareils sur le statique et l'après-midi sera destiné à la présentation en vol.

L'équipe d'Aeroweb-fr.net est présente et vous fera vivre l'événement durant ce week-end.