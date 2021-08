Le nouvel examen théorique de pilote ULM reporté

Article publié le 12 août 2021 par David Dagouret

La Direction de la Sécurité de l'Aviation Civil (DSAC) invoque des difficultés techniques et reporte donc la mise en place du nouvel examen.

Le nouvel examen théorique pour devenir pilote ULM qui devait être lancé le 1er août dernier, a été reporté à une date ultérieure. Ce nouvel examen comprend l'ULM-T (théorique) et le I-ULM-T (évaluation Instructeur).



Ces nouveaux examens ULM-T et I-ULM-T couvrent les mêmes connaissances théoriques que les anciens examens et le programme est défini en annexe 1 de l’arrêté du 4 mai 2000 modifié. Le nombre de questions est de 60 (QCM) pour une durée d'examen d'1h30. Les taux de réussite restent à 75% pour l’ULM-T et à 90% pour l’I-ULM-T.

Alors que ces examens devaient être mis en place le 1er août dernier sous délégation de la FFPLUM, la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civil (DSAC) a indiqué avoir des difficultés technique et qu'elle reportait donc la mise en place du nouvel examen à une date ultérieure avec les mêmes dispositions.



La FFPLUM a précisé qu'elle attendait la mise en oeuvre du nouvel examen pour être en mesure de l'organiser et qu'elle poursuit les préparatifs pour organiser l'examen théorique.