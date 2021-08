Mondial de l'ULM à Blois : la billetterie est ouverte

Article publié le 21 août 2021 par David Dagouret

Le billet adulte est de 12 euros pour trois jours et gratuit pour les moins de 18 ans.

Depuis quelques jours la billetterie du Mondial de l’ULM (MULM) est ouverte. Les personnes intéressées peuvent dès à présent acheter les billets, valable pour les 3 jours du Salon. Le billet permettra d’accéder en priorité au Mondial de l'ULM, sans avoir à passer par la file d’attente.

Le billet adulte est au prix de 12€ et il permet aux spectateurs d’être présents les vendredi 3, samedi 4 et 5 septembre 2021 et ce billet sera échangé à l’entrée du salon par un bracelet. L’entrée est gratuite pour toutes les personnes de moins de 18 ans. De même, l’entrée est offerte pour tous les pilotes venant en vol.

Nous vous rappelons que ce rassemblement est soumis au pass sanitaire voir les conditions : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2021/08/mondial-de-lulm-a-blois-conditions-sanitaires