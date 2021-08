Norse Atlantic Airways : la nouvelle compagnie low-cost norvégienne

Article publié le 16 août 2021 par David Dagouret

Elle opérera des vols vers les Etats-Unis en Boeing 787-9.

Norse Atlantic Airways a été lancé en mars dernier et cette nouvelle compagnie low-cost norvégienne a présenté il y a quelques jours la livrée qu'elle arborera. Norse Atlantic a été créée par Bjorn Kjos qui est l'ancien directeur de Norwegian Air Shuttle. Le siège de la future compagnie sera à Arendal en Norvège et elle sera détenue à 100 % par la Norse Atlantic ASA.

Norse Atlantic Airways proposera des vols internationaux entre l'Europe et les Etats-Unis comme New York et La Floride depuis les aéroports d'Oslo, Paris et Londres. Cette nouvelle compagnie norvégienne opérera ses lignes avec des Boeing 787-9 Dreamliner qui seront au nombre de douze. Et même si cette future compagnie peut nous rappeler Norwegian Long Haul, les dirigeants aiment à dire "il n'y a aucun lien avec d'anciens transporteurs."

Norse Atlantic Airways a dévoilé il y a quelques jours la livrée qui sera apposée sur ses appareils et la compagnie a précisé que ses premiers vols seront lancés à la fin du premier trimestre ou début du second trimestre de l'année 2022.

Sur le même sujet