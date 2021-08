Qatar Airways immobilise des Airbus A350

Article publié le 6 août 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie cloue au sol 13 de ses A350 pour des problèmes de dégradation du fuselage.

Qatar Airways a publié un communiqué de presse pour annoncer qu'elle avait immobilisé treize de ses Airbus A350. La compagnie qatarie a précisé qu'en complément de contrôles réguliers de ses appareils, l'organisme de réglementation de la compagnie aérienne a donné pour instruction écrite l'immobilisation de treize avions sur lesquels la surface du fuselage sous la peinture se dégrade à un rythme accéléré.

Les avions sont donc hors service jusqu'à ce que la cause de ce problème soit identifié.

Qatar Airways a précisé qu'elle allait remettre en service une flotte d'Airbus A330 afin de remplacer les Airbus A350 immobilisés.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Avec ce dernier développement, nous espérons sincèrement qu'Airbus traite cette affaire avec toute l'attention qu'elle requiert. Qatar Airways n'acceptera que des avions pouvant offrir à ses passagers le plus haut niveau de sécurité et la meilleure expérience de voyage possible. Qatar Airways attend d'Airbus que soit établie la cause primaire et qu’elle soit corrigée de manière permanente afin que notre compagnie et notre organisme de réglementation soient pleinement satisfaits des conditions, avant de prendre livraison de tout autre appareil A350."





