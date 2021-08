Qatar Airways inaugure deux nouvelles lignes en Afrique

Article publié le 21 août 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie a lancé une liaison vers Lusaka en Zambie et Harare au Zimbabwe.

Qatar Airways renforce sa présence en Afrique australe avec le lancement d’une nouvelle ligne entre Doha et Lusaka (Zambie), puis entre Lusaka et Harare (Zimbabwe). Ces vols ont été inaugurés en Airbus A350-900 dont la cabine propose 36 sièges en Classe Affaires Qsuite et 247 sièges en Classe Économique.

Horaires des vols les mercredis, vendredis et dimanches (en heures locales) :

Doha (DOH) vers Lusaka (LUN) – Vol QR1455 – départ à 02h20 – arrivée à 08h50

Lusaka (LUN) vers Harare (HRE) – Vol QR1455 – départ à 10h20 – arrivée à 11h20

Harare (HRE) vers Lusaka (LUN) – Vol QR1456 – départ à 18h55 – arrivée à 19h55

Lusaka (LUN) vers Doha (DOH) – Vol QR1456 – départ à 21h25 – arrivée à 05h55 (J+1)

Qatar Airways propose maintenant quatre routes vers Accra (Ghana), Abidjan (Côte d’Ivoire), Abuja (Nigéria), Luanda (Angola) vers Alexandrie (Egypte), Le Caire (Egypte) et Khartoum (Soudan), portant ainsi sa présence à 27 destinations dans 21 pays.

M. Akbar Al Baker Le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Nous avons des projets ambitieux pour l'Afrique qui est l'une des régions économiques à la croissance la plus rapide au monde avec une demande croissante des consommateurs et une abondance de ressources naturelles. Nous voyons un énorme potentiel non seulement dans les voyages sortants du Zimbabwe et de la Zambie mais aussi dans le trafic entrant de l'Inde, du Royaume-Uni et des Amériques. Nous sommes impatients de renforcer les liens commerciaux et touristiques entre le Zimbabwe et la Zambie, et les autres destinations du réseau Qatar Airways, et de développer régulièrement ces liaisons pour soutenir la reprise du tourisme et du commerce dans la région."





