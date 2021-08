Qatar Airways nomme un nouveau directeur régional pour l'Europe de l'ouest

Article publié le 17 août 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie a nommé Smaïl Boudjennah à ce poste.

Qatar Airways a annoncé la nomination de Smaïl Boudjennah au poste de Directeur Régional pour l'Europe de l’Ouest.



Smaïl Boudjennah sera chargé de diriger l'équipe commerciale de la compagnie aérienne en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne et au Portugal, et sera basé au bureau parisien de Qatar Airways.



Smaïl Boudjennah a plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie du voyage, d’abord au sein d’Air France-KLM puis d’Etihad Airways. Précédemment Directeur Commercial et Marketing pour la France au sein d’Emirates, il rejoint aujourd’hui Qatar Airways.



Paul Starrs, Vice-Président Principal Régions Ouest, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Smaïl Boudjennah dans notre équipe. Il a une grande expérience de ce marché et sera un atout considérable pour la compagnie aérienne. Il se présentera à nos précieux partenaires commerciaux dans les semaines et les mois à venir. Il nous rejoint à un moment très important puisque Qatar Airways vient tout juste d’être nommée compagnie aérienne de l'année et meilleure Classe Affaires par les AirlineRatings Awards 2021."





