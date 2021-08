Qatar s'associe à RwandAir

Article publié le 12 août 2021 par David Dagouret

Les deux compagnies ont signé un accord interligne.

Qatar Airways et RwandAir ont annoncé avoir signé un accord interligne étendu permettant aux passagers des deux opérateurs d'accéder aux réseaux de ces deux compagnies aériennes. Avec cet accord Qatar Airways et RwandAir proposent plus de 160 destinations dans le réseau combiné des deux compagnies, connectées via leurs hobs d'origine de Doha et Kigali.



Cette nouvelle coopération fait suite à l'annonce récente de partenariat de fidélisation entre les compagnies aériennes qui donnent aux membres du Dream Miles de RwandAir et du Privilege Club de Qatar Airways l'accès à leurs destinations respectives, avec la possibilité de gagner et dépenser des points sur leurs réseaux réciproques.



Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Ce partenariat cimente notre engagement à offrir aux voyageurs le plus grand choix de destinations, tout en proposant une expérience de voyage fluide et de haute qualité, ce qui est l'objectif de Qatar Airways et de RwandAir. L'Afrique est un marché extrêmement important pour nous et ce dernier partenariat contribuera à soutenir la reprise du transport aérien international et à offrir une connectivité inégalée vers et depuis un certain nombre de nouvelles destinations africaines."



Yvonne Makolo, PDG de RwandAir, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'ouvrir davantage le monde à nos passagers grâce au nouvel accord interligne avec Qatar Airways. Offrir une excellente expérience client est essentiel pour nous et nous savons que tous les voyageurs qui choisiront Qatar Airways ou RwandAir dans le cadre de l'accord, continueront à recevoir le même niveau de service inégalé auquel ils sont habitués de la part des deux compagnies."

