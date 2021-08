Ryanair : programme 2021 à Beauvais

Article publié le 3 août 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera 58 destinations dont 16 nouvelles.

Ryanair a annoncé le 30 juillet 2021 son programme de reprise 2021 au départ de Paris Beauvais, opérant jusqu'à 211 vols hebdomadaires vers un total de 58 destinations, dont 16 nouvelles.

Dès cet été, Ryanair proposera en nouvelles lignes, les villes de Corfou, Ibiza, Marseille, Naples, Zadar et Zagreb. Pour l'hiver 2021, la compagnie low-cost irlandaise proposera en nouvelles destinations les villes de Malaga, Amman, Riga, Santander, Helsinki, Liverpool, Agadir, Tallinn, Turin, et Gdansk.

Dara Brady, Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré : "En tant que plus grande compagnie aérienne d'Europe, nous sommes ravis de mener la reprise et la croissance de notre nouvelle base de Paris Beauvais malgré les difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Grâce aux efficaces programmes de vaccination, le trafic aérien français devrait continuer de se redresser fortement cet été et au-delà. Nous avons le plaisir de présenter notre programme de reprise pour Paris Beauvais, qui couvre un total de 58 lignes, dont 6 nouvelles cet été vers Corfou, Ibiza, Marseille, Naples, Zadar et, Zagreb, ainsi que pas moins de 10 nouvelles destinations cet hiver vers Malaga, Amman, Riga, Santander, Helsinki, Liverpool, Agadir, Tallinn, Turin and Gdansk ! Les voyageurs français peuvent désormais réserver leurs vacances bien méritées en sachant que si leurs plans changent, ils pourront modifier leurs dates de voyage sans frais de changement jusqu'à fin décembre 2021. Pour fêter ce programme de reprise à Paris Beauvais, nous lançons une vente de tickets à partir de 19,99€ seulement, pour voyager jusqu'à fin mars 2022, offre valable jusqu'au dimanche 1 Août minuit. Étant donné que ces incroyables prix bas seront rapidement épuisés, nous conseillons aux passagers de rapidement se connecter sur www.ryanair.com pour éviter de passer à côté."

Michel PEIFFER, Président du Directoire SAGEB – Aéroport de Paris Beauvais, a déclaré : "L’ouverture de ces nouvelles lignes par la compagnie Ryanair augmente le champ des horizons accessibles à nos passagers au départ de l’aéroport de Paris-Beauvais. Nous sommes à la fois heureux de pouvoir permettre des voyages à bas prix et de démonter une nouvelle fois tout l’intérêt que présente notre infrastructure publique pour le dynamisme local et régional."





