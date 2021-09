ABL Aviation livre deux Airbus A350 pour Lufthansa

Article publié le 17 septembre 2021 par David Dagouret

Il s'agit d'une livraison effectuée à distance.

ABL Aviation, société internationale indépendante de gestion d’investissements aéronautiques, fondée et dirigée par son CEO le Marocain Ali Ben Lmadani, a annoncé la conclusion avec succès de sa

troisième livraison électronique (à distance), de deux avions Airbus A350 pour le compte de la compagnie aérienne Lufthansa.



Cette transaction s’ajoute aux deux livraisons 100% à distance, réalisées par ABL Aviation pour Pegasus Airlines, en plein contexte de la pandémie de la Covid-19, respectivement en avril 2020 et mai 2021.



Pour rappel, les livraisons électroniques comprennent trois phases en l’occurrence : achèvement de la réception technique, transfert de la propriété électronique ; et le vol en ferry et la réception ultérieure de l’avion à la base du client. Les livraisons électroniques signifient aussi qu’aucun membre du personnel du client n’ait besoin d’être physiquement présent au centre de livraison d’Airbus, ce qui rend cette transaction plus respectueuse de l’environnement et garantit un environnement de travail sûr pour le compte des investisseurs, des clients et des employés.



Ali Ben Lmadani, CEO d'ABL Aviation, a déclaré : "Nous sommes ravis d’avoir conclu cette transaction avec Lufthansa, l'une des premières compagnies aériennes mondiales. Cette opération reflète à la fois l'approche innovante d'ABL Aviation en matière de financement et de résilience avec à la clé des transactions réussies, malgré l'incertitude économique actuelle."





