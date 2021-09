Air France KLM Component Services Shanghai et AvtechTyee signent un accord de coopération industrielle

Article publié le 30 septembre 2021 par David Dagouret

AFI KLM E&M Components China devient ainsi un fournisseur pleinement habilité pour les opérateurs chinois sur les produits AvtechTyee.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance Components China et AvtechTyee ont signé un accord de coopération industrielle, qui permet à la filiale d'AFI KLM E&M basée à Shanghai d'être un atelier de réparation agréé en Chine.



Dans le cadre de cet accord, AFI KLM E&M Components China est désormais le centre de réparation d'AvtechTyee en Chine continentale pour soutenir les services après-vente de l’OEM sur ses produits.



Grâce à cet accord, AFI KLM E&M Components China devient un fournisseur pleinement habilité pour les opérateurs chinois sur les produits AvtechTyee. En plus des services de test, de réparation et de révision, AFI KLM E&M Components China offre les meilleures solutions locales de MRO, de la modification avionique à la gestion des garanties OEM.



Kevin Hanson, vice-président, ventes et marketing d'AvtechTyee a déclaré : "AvtechTyee est toujours à la recherche de solutions pour offrir un soutien MRO efficace et fiable à ses compagnies aériennes clientes en Chine continentale, tout en maintenant ses normes de qualité OEM élevées. Nous considérons AFI KLM E&M Components China comme un partenaire expérimenté et engagé qui peut nous aider à atteindre cet objectif."



Paul Sun, PDG d'AFI KLM E&M Components China a déclaré : "Cet accord reflète notre profonde compréhension des besoins du marché en tant que filiale d’une compagnie aérienne-MRO. Il reflète le haut niveau de service fourni par les techniciens expérimentés d'AFI KLM E&M Components China."





