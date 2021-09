Air France reçoit son premier Airbus A220-300

Article publié le 29 septembre 2021 par David Dagouret

Le premier des 60 Airbus A220 commandés par la compagnie française est arrivé à Paris-Charles de Gaulle.

Air France a pris livraison de son premier A220-300. L'appareil immatriculé f-zhua, a effectué son vol de livraison le 28 septembre entre l'usine Airbus de Mirabel au Québec et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle où l'avion a atterri vers 22h30. L'avion a été baptisé "Le Bourget" et arbore l'avant de son fuselage et sur ses ailettes l'hippocampe ailé, symbole incarnant le mythe fondateur de la compagnie.

La cabine de l'A220 Air France est composé d'une cabine de deux classes avec un total de 148 sièges dans une configuration 3-2.

Air France a commandé un total de 60 Airbus A220-300 qu'elle recevra d'ici fin 2025 et ces appareils remplaceront progressivement ses Airbus A318 et A319 ainsi que plusieurs Airbus A320.

Le premier vol commercial de l'A220 Air France est prévu à compter du 31 octobre 2021. L'avion s'envolera vers Berlin (Allemagne), Barcelone, Madrid (Espagne), Milan-Linate et Venise (Italie) au départ du hub d'Air France de Paris-Charles de Gaulle. Pendant la saison hiver 2021-2022, l'appareil étendra progressivement son réseau vers Bologne, Rome (Italie), Lisbonne (Portugal) et Copenhague (Danemark).

