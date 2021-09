Air Legend 2021 : accident d'un Beech 18 lors de son décollage

Article publié le 11 septembre 2021 par David Dagouret

L'appareil a loupé son décollage et a fini dans un champ. Il n'y a pas eu de blessé.

La première journée de la troisième édition du Air Legend de Paris-Villaroche a été marquée par un accident. En effet, le Beech 18 immatriculé F-AZEJ, msn BA-359 de l'amicale Jean-Baptiste Salis a raté son décollage et a terminé sa cours dans un champ.

Vers 15h00, l'appareil a décollé de la piste 10 de l'aérodrome de Melun pour effectuer sa démonstration en vol intitulé "L'attaque de Pearl Harbour".

L'appareil a accéléré et quitté le sol lorsqu'un problème non identifié pour l'instant est intervenu. D'après Alex_spotthis qui a vu l'incident : l'appareil a eu du mal à décoller et a touché la piste avec son aile gauche. Puis l'avion a terminé sa cours dans le champ se trouvant à proximité de la piste 19.

Les pilotes n'ont pas été blessés lors de cet accident. Le meeting a été interrompu quelque temps le temps que les secours fassent leurs travails.