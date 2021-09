Air Legend 2021 : hommage à Saint Exupéry

Article publié le 9 septembre 2021 par David Dagouret

Le meeting célèbra également les 75 ans du Petit Prince

Le meeting Air Legend de Paris-Villaroche se tiendra ce week-end le 11 et 12 septembre 2021 à l'aérodrome de Melin à 40 km ay sud-est de Paris.



Pour cette troisième édition, les organisateurs ont souhaité rendre un hommage particulier à Antoine de Saint Exupéry, auteur mondialement connu du Petit Prince dont on célèbre cette année les 75 ans de la publication en France, mais également pionner de l’aviation et combattant Mort pour la France le 31 juillet 1944 en mission de haute reconnaissance aérienne au-dessus de la France occupée.



À cette occasion, la Patrouille de France proposera un show exceptionnel aux couleurs du Petit Prince. Pour marquer les 75 ans de l’ouvrage de littérature française le plus lu et traduit au monde, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse et l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) ont renforcé leur partenariat et décidé d’apposer de magnifiques illustrations, représentant le Petit Prince et son créateur, sur les 10 dérives des Alpha jets de la Patrouille de France.



Le meeting sera aussi marqué par la présence du dernier P-38 Lightning en état de vol en Europe, même avion que celui piloté par St-Exupéry lors de sa dernière mission de 1944. Un spectacle Son et Lumières, consacré à l’écrivain-aviateur autour du P-38 Lightning et des Alphajets de la Patrouille de France, Sera commenté par Bernard CHABBERT, figure incontournable du journalisme aéropostal.



Enfin un stand de dédicace sera dédié au livre illustré "St-Ex, un prince dans sa citadelle". Fruit de la collaboration entre Bernard CHABBERT et Romain HUGAULT, illustrateur de référence en matière

d’aviation, ce roman graphique est publié aux éditions Paquet.



Olivier d’Agay, petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry et Délégué général de la Fondation, sera présent le samedi 11 septembre lors du meeting.