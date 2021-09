Airbus Corporate Jets s'associe à l'artiste contemporain, Cyril Kongo

Article publié le 28 septembre 2021 par David Dagouret

Avec cette collaboration, Airbus proposera une édition spéciale de la cabine ACJ 220.

Airbus Corporate Jets (ACJ) a annoncé avoir signé une collaboration avec l'artiste contemporain Cyril Kongo, alias Mr Colorful. Ainsi, ACJ et M Colorful ont conçu ensemble une cabine ACJ TwoTwenty édition spéciale par Cyril Kongo.

Le salon principal sera en partie peint à la main par Cyril Kongo.

L'ACJ TwoTwenty offrira un espace personnel de 73m2/785 ft2 de surface au sol, et offrira six grands espaces de vie VIP pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers. L'ACJ TwoTwenty aura un rayon d'action intercontinental, capable de voler jusqu'à 5 650 nm / 10 500 km (plus de 12 heures de vol). L'ACJ TwoTwenty a été lancé à la fin 2020 et a déjà remporté des commandes pour six appareils. Comlux sera le premier à prendre livraison de l'ACJ TwoTwenty cet hiver et l'entrée en service sera début 2023.

Sur le même sujet