Airbus Helicopters lance les essais en vol avec un système de secours électrique

Article publié le 25 septembre 2021 par David Dagouret

L'hélicoptère Flightlab a été équipé d'un moteur électrique de 100 Kw.

Airbus Helicopters, en partenariat avec la DGAC, a démarré les essais en vol d'un système de secours moteur (EBS) à bord de son hélicoptère "Flightlab". Le projet ouvre la voie à un futur système de propulsion hybride pour hélicoptères légers tout en apportant des améliorations concrètes de la sécurité des vols à court terme. L'objectif principal de la campagne est d'améliorer la sécurité des vols sur un seul moteur en fournissant une alimentation électrique de secours en cas de panne de turbine.

Pour effectuer ces tests, le Flightlab a été équipé d'un moteur électrique de 100 Kw connecté à la boîte de vitesses principale, qui peut fournir de l'énergie électrique pendant 30 secondes en cas de panne moteur. En donnant au pilote plus de temps pour réagir et maintenir la vitesse du rotor, le système de secours du moteur contribue à une manœuvre d'auto rotation plus sûre et plus fluide vers le sol. Les tests en vol actuels incluent la simulation d'une panne moteur dans différentes conditions de vol, y compris les procédures de décollage et d'atterrissage et les limitations correspondantes.

