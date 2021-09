American Airlines et GOL signent un accord exclusif de partage de codes

Article publié le 19 septembre 2021 par David Dagouret

Cet accord prévoit également un partage des programmes de fidélité Smiles et AAvantage.

American Airlines a annoncé avoir signé une lettre d'intention pour un partenariat avec GOL, la compagnie aérienne du Brésil. L'offre initiale de partage de codes des deux compagnies date de 2020 et cet accord comprend un partenariat plus large avec les programmes de fidélité Smiles et AAdvantage.

GOL deviendra le seul partenaire en partage de code d'American au Brésil et American deviendra le seul partenaire en partage de code de GOL aux États-Unis sur leurs réseaux combinés, les clients peuvent voyager vers plus de 30 destinations desservies par American aux États-Unis et plus de 20 nouvelles destinations en Amérique du Sud desservies par GOL.

American dessert l'Amérique latine depuis 1942 et propose des services vers 17 destinations en Amérique du Sud, dont Sao Paulo (GRU) et Rio de Janeiro (GIG) au Brésil, depuis ses hubs américains de Dallas-Fort Worth (DFW), Miami (MIA) et New York (JFK). American a transporté plus de 14 millions de clients entre les États-Unis et le Brésil au cours des 10 dernières années, soit plus de deux fois plus que tout autre transporteur américain. GOL dessert 63 destinations au Brésil et est la plus grande compagnie aérienne du pays.

