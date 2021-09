ASL Airlines France met en place 7 vols par semaine vers Alger

Article publié le 8 septembre 2021 par David Dagouret

A partir du 9 septembre la compagnie française relance ses liaisons vers la capitale algérienne depuis Paris, Lyon et Lille.

ASL Airlines France a annoncé la reprise de ses vols commerciaux vers l'Algérie, à la suite de l'autorisation donnée par les autorités algériennes de renforcer les liaisons aériennes au départ de la France.

À compter du 9 septembre ASL Airlines France assurera en ligne régulière la desserte d'Alger au départ de Paris 5 fois par semaine et au départ de Lyon et de Lille une fois par semaine.

PARIS-ALGER

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche

départ de Paris-CDG à 08h00 - arrivée à Alger à 09h20

départ d'Alger à 10h20 - arrivée à Paris-CDG à 13h40

LYON - ALGER

Jeudi

départ de Lyon à 08h00 - arrivée à Alger à 15h50

départ d'Alger à 16h50 - arrivée à Lyon à 19h40

LILLE - ALGER (dès le 7 octobre)

Jeudi

départ de Lille à 14h20 - arrivée à Alger à 15h50

départ d'Alger à 09h50 - arrivée à Lille à 13h20

En plus de ce programme, ASL Airlines France continuera ses vols de retour de l'Algérie vers la France, depuis Alger, Bejaia et Annaba vers Paris, et depuis Alger vers Lyon.

Éric Vincent, Directeur commercial et du Programme d'ASL Airlines France a déclaré : "Durant toute la durée des restrictions de voyages liées à la pandémie, ASL Airlines France a maintenu un lien fort avec l'Algérie ; depuis le mois de mai 2020 nous avons assuré des vols de retour spéciaux au départ d'Algérie vers la France. Avec l'ouverture des autorisations de vols entre les deux pays nous sommes très heureux de pouvoir élargir notre offre et de recommencer à proposer des vols commerciaux, y compris au départ de Lyon et Lille. Nous espérons pouvoir prochainement mettre en place la totalité de notre programme pour redonner à notre fidèle clientèle toutes les solutions de voyages entre les capitales et les régions des deux pays, qu'elle attend depuis un an et demi !"





Sur le même sujet