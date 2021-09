ATR et Braathens Regional Airlines s'associent à Neste

Article publié le 19 septembre 2021 par David Dagouret

Cette association a pour but la certification 100 % SAF des avions avions ATR.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la décarbonisation de l'industrie aéronautique, la compagnie aérienne suédoise Braathens Regional Airlines (BRA), le constructeur de turbopropulseurs ATR et le producteur de carburant d’aviation durable (SAF, « Sustainable Aviation Fuel ») Neste se sont associés pour atteindre un objectif commun : accélérer la certification 100 % SAF des avions ATR afin d’effectuer des vols alimentés à 100 % par MY Sustainable Aviation Fuel™ de Neste.

Les trois entreprises visent un vol de démonstration en 2022, qui verra l'un des ATR de Braathens Regional Airlines voler avec 100 % de SAF dans un moteur et 50 % de SAF dans l'autre, pour une réduction des émissions estimée à 64 %. Sur l’une des routes habituelles de Braathens Regional Airlines, un ATR alimenté avec 100 % de carburant d’aviation durable dans les deux moteurs pourrait ainsi réduire ses émissions de CO2 de 82 %. Cette collaboration fait suite au succès du « vol parfait » effectué en 2019, durant lequel chaque aspect d'un vol BRA en ATR avait été optimisé, notamment grâce à l'utilisation d'un mélange de SAF à 50 %. Les différentes optimisations avaient permis de réduire de 46 % les émissions de CO2 par rapport à un vol standard.

Per G. Braathen, Président de Braathens Regional Airlines, a déclaré : "Il est absolument vital que l'aviation aille encore plus loin dans la décarbonisation. C'est ce que nous voulons, et c’est ce que nos passagers et le grand public attendent. Nous devons cependant être réalistes et accepter qu'il soit aujourd'hui impossible d'atteindre cet objectif grâce à une seule action concrète. Il s'agit d'un processus qui comporte de nombreuses étapes et, à court terme, la façon la plus efficace de réduire les émissions de CO2 est d'accroître l'utilisation des SAF. Notre partenariat avec ATR pour obtenir la certification 100 % SAF nous permettra d’atteindre notre objectif de 100 % de SAF dans nos avions en 2030. Cette démarche s’inscrit dans notre stratégie de devenir la première compagnie aérienne au monde à atteindre le net zéro, et ce dix ans avant les autres."

Jonathan Wood, Vice-président Europe pour l’aviation renouvelable de Neste, a déclaré : "Nous accompagnons continuellement l'industrie aéronautique dans ses efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes ravis de participer à ce projet 100 % SAF, qui représente une étape importante vers la certification des vols alimentés à 100 % par MY Sustainable Aviation Fuel de Neste."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Braathens Regional Airlines est le partenaire idéal pour s’investir dans ce projet. C'est une compagnie aérienne qui s'engage clairement en faveur d'une aviation durable et qui cherche à repousser les limites du possible. Braathens Regional Airlines a toujours figuré parmi les premières compagnies à adopter des solutions pour réduire au maximum ses émissions. En plus de sa participation à la toute première opération de financement vert d’un avion, elle a également été la première compagnie aérienne à offrir à ses passagers la possibilité de choisir un vol à base de biocarburants. Elle est actuellement la seule compagnie prenant part à l’initiative « Fossil Free Sweden » du gouvernement suédois, qui s’efforce activement de rendre possible la réalisation d’un vol intérieur sans combustibles fossiles. Nous sommes fiers de collaborer avec elle pour la prochaine étape de son développement et sommes certains qu'avec BRA à l’avant-garde, l'aviation durable va franchir une étape déterminante."





Sur le même sujet