ATR nomme un nouveau Directeur des Programmes

Article publié le 23 septembre 2021 par David Dagouret

Guillaume Daudin a été nommé Directeur des Programmes d'ATR.

ATR a nommé un nouveau Directeur des Programmes depuis le 1er septembre 2021. Guillaume Daudin est donc le nouveau Dircteur des Programmes et sera directement en contact avec Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, et a rejoint le Comité exécutif de l’entreprise.

Guillaume Daudin dirigera la toute nouvelle direction indépendante des "Programmes" dont le but est d'orchestrer et de synchroniser les différentes fonctions d'ATR (ingénierie, opérations, achats, etc.) afin d'assurer une intégration et une cohérence de bout en bout pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Il est notamment responsable des nouveaux développements avions et des projets d'amélioration continue de la flotte en service, de la gestion de la configuration, de la planification globale intégrée, de l'exécution des commandes clients, de l'établissement des coûts financiers et de la performance de l'entreprise.

Avant de rejoindre ATR, Guillaume Daudin a travaillé 17 ans chez Airbus, où il a occupé des postes stratégiques très divers dans l’ingénierie, la configuration, la qualité et la gestion de programmes. Il a ainsi occupé les postes de Vice-président de la Qualité pour le projet de transformation Digital Design Manufacturing & Services, de Vice-président de la gestion du Programme et de la configuration de l’A330/A340, de Directeur de la gestion de la configuration de l’A350 et de Directeur de la gestion du programme US de l’A350 (poste qu’il a occupé à San Diego, aux États-Unis).

Il a débuté sa carrière en tant que consultant pour l'industrie des télécommunications dans des entreprises telles que Matra Nortel et Motorola.

Guillaume Daudin est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'EFREI Paris et possède la certification Project Management Professional (PMP®) du Project Management Institute (PMI).