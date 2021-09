British Airways ajoute deux nouvelles destinations au Portugal

Article publié le 19 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie britannique ajoute deux nouvelles liaisons vers les Açores.

British Airways a annoncé qu'elle ajoutait deux nouvelles destinations vers le Portugal et plus précisément vers l'archipel des Açores. Dès l'été prochain, la compagnie britannique lancera des liaisons depuis Londres Heathrow vers les îles de São Miguel et Terceira.

Les vols estivaux seront opérés une fois par semaine en Airbus A320 avec le lancement de la ligne vers São Miguel du 2 juillet 2022 au 3 septembre 2022 et de Terceira du 10 juillet 2022 au 28 août 2022.

Les horaires seront les suivants :

Le vol aller BA522 décollera le samedi à 09h35 depuis Londres et arrivera à São Miguel à 12h40

Le vol retour BA523 décollera le samedi à 13h35 depuis São Miguel et arrivera à Londres à 18h25

Le vol aller BA420 décollera le dimanche à 07h55 de Londres et arrivera à Terceira à 11h10

Le vol retour BA421 décollera le dimanche à 12h10 de Terceira et arrivera à Londres à 17h05

Sur le même sujet