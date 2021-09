Article publié le 8 septembre 2021 par David Dagouret

A cette occasion, la compagnie britannique a présenté une livrée spéciale sur un Airbus A320neo.

British Airways a lancé son nouveau programme de développement durable appelé "BA Better World". La compagnie aérienne a déclaré qu'elle allait augmenter son engagement dans le développement durable de ses activités comme la réduction des émissions de gaz et des déchets, la contribution positive aux communautés qu'elle dessert et à la création d'un lieu de travail idéal pour les personnes afin de bâtir une entreprise résiliente et responsable.

La compagnie aérienne britannique a présenté pour cette occasion, une livrée spéciale appelée "BA Better World" peinte sur un Airbus A320neo, immatriculé G-TTNA.

Après avoir dévoilé la nouvelle livrée British Airways a annoncé avoir signé une collaboration avec BP, s'engageant à s'approvisionner en carburant d'aviation durable pour tous ses vols entre Londres, Glasgow et Édimbourg lors du sommet COP26 sur le changement climatique qui se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021.

