Cathay Pacific célèbre ses 75 ans

La compagnie hongkongaise a créé pour l'occasion des objets collectors.

Cathay Pacific fête son 75e anniversaire. Pour l'occasion, Cathay Pacific a créé une série spéciale d'articles en édition limitée pour célébrer plus de sept décennies d’opérations.

Les clients ont la possibilité d'acquérir l'un des 1 000 coffrets collectors, chacun présentant sept modèles d'avions, du tout premier Douglas DC-3 de la compagnie, Betsy, au tout dernier appareil de sa flotte, l'Airbus A321neo.

Parallèlement, 435 stylos et porte-cartes en édition limitée ont été fabriqués à partir d'aluminium récupéré sur le B-HUJ, le dernier Boeing 747-400 de la compagnie, et gravés d'un numéro de série unique.

Les passagers peuvent également apporter à leurs bagages une touche d'histoire avec des étiquettes à bagages en édition limitée sur le thème de l'aviation. Chacune a été créée à partir de la carlingue du Boeing 777-200 B-HND de Cathay Pacific - appelé « Haneda Jet » - qui a rejoint la flotte le 13 juin 1996 et a transporté plus de six millions de passagers.

Cathay Pacific s'est également associée à la marque hongkongaise G.O.D. pour recycler les uniformes de son équipage en une sélection d'accessoires et d'articles de maison, allant des housses de coussins en patchwork aux sacs à bandoulière, en passant par des pochettes et des ours en peluche.

Cathay Pacific lance également sa toute première collection de cocktails, créée en collaboration avec la marque primée de cocktails artisanaux LAIBA et disponible exclusivement à Hong Kong. Les quatre créations - Hong Kong Lemon Tease, Shanghai Spicy Martini, London Ginger Snap et Osaka Kanpai Sour - sont inspirées de certains de ses itinéraires.

Augustus Tang, Directeur Général, a déclaré : "Cathay Pacific a connu des succès exaltants au cours de ces 75 dernières années. Nous avons lancé de toutes nouvelles routes, accueilli l'arrivée d'avions ultramodernes et avons amélioré l'expérience client, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons également connu des défis sans précédent, comme la pandémie mondiale que nous sommes tous en train de surmonter. Ce que ces sept décennies ont montré, c'est que nous sommes une compagnie résiliente. Ce qui n'a jamais changé, c'est notre engagement indéfectible envers nos fidèles clients, nos équipes et notre merveilleuse ville, Hong Kong. Nous ne serions pas la compagnie que nous sommes aujourd'hui sans le soutien indéfectible qu'ils nous ont témoigné et nous sommes extrêmement reconnaissants envers chacun d'entre eux. Nous espérons qu'ils se joindront à nous pour célébrer notre 75e anniversaire et nous nous réjouissons des nombreux autres voyages à venir ensemble."

