Cathay Pacific s'engage pour le carburant aérien durable

Article publié le 25 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie asiatique s'engage pour atteindre ses émissions de carbone nulles en 2050.

Cathay Pacific a réaffirmé son engagement à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 en s'engageant à ce que le carburant aérien durable (SAF) représente 10% de sa consommation totale de carburant d'ici 2030.

Cathay Pacific a déployé des efforts pour soutenir le développement du carburant aérien durable depuis plus d'une décennie. En 2014, elle a été la première compagnie aérienne à investir dans Fulcrum BioEnergy, en s’engageant à acheter 1,1 millions de tonnes de SAF sur 10 ans pour couvrir environ 2% de ses besoins en carburant pré-COVID-19 sur une base annuelle. Cathay Pacific prévoit de commencer à prendre livraison du carburant aérien durable produit par Fulcrum et de l’utiliser à plus grande échelle pour ses vols au départ des États-Unis à partir de 2024, lorsque Fulcrum pourra augmenter sa production.

La compagnie aérienne a également été la première à s'associer à Airbus pour utiliser le SAF sur les vols de livraison de nouveaux appareils depuis Toulouse. Depuis le début du partenariat en 2016, Cathay Pacific a pris livraison de plus de 40 nouveaux avions utilisant du carburant aérien durable mélangé.

Cathay Pacific adopte une approche à plusieurs volets pour une reprise verte et une transition à long terme vers des émissions nettes de carbone nulles. Outre l'utilisation accrue de SAF, les autres éléments clés de la feuille de route de Cathay Pacific en matière de réduction des émissions de carbone sont la modernisation de sa flotte, l'amélioration de son efficacité opérationnelle, les innovations technologiques dans le domaine de l'aviation et du captage du carbone ainsi que la compensation des émissions de carbone par le biais de son programme Fly Greener, qui a permis de compenser plus de 300 000 tonnes d'émissions de carbone depuis 2007.

En outre, Cathay Pacific s'est déjà engagée à réduire ses émissions absolues au sol de 32% d'ici 2030, par rapport à la base de référence de 2018, en renforçant les mesures d'économie d'énergie et en explorant les options d'énergie renouvelable dans ses locaux et ses opérations au sol.

Augustus Tang, Directeur Général, a déclaré : "L'utilisation de carburant aérien durable (SAF) est essentielle pour décarboner nos activités au cours des prochaines décennies. Cathay Pacific a déjà une longueur d'avance dans ce domaine grâce à notre investissement et à notre accord d'écoulement avec Fulcrum BioEnergy. Notre nouvel engagement à faire en sorte que le SAF représente 10% de notre consommation totale de carburant d'ici 2030 est un signal clair de notre détermination à atteindre notre objectif d'émissions nettes nulles et à être un leader dans la lutte contre le changement climatique. Les compagnies aériennes ne sont pas les seules à pouvoir atteindre cet objectif. Nous faisons appel au soutien de divers groupes d’acteurs pour nous aider à en faire une réalité, qu'il s'agisse des décideurs politiques, du secteur de l'énergie, des fabricants d'avions et de moteurs et même de nos passagers qui sont désireux de réduire leur empreinte carbone. Ce n'est qu'en collaborant ensemble que nous pourrons atteindre cet objectif ambitieux."





