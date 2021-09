Delta, Google et Chevron vont mesurer les données d'émissions du carburant d'aviation durable

Article publié le 14 septembre 2021 par David Dagouret

Les trois entreprises ont signé un protocole d'entente pour analyser les réductions d'émissions de gaz.

Delta, Chevron Products Company et Google ont annoncé le 7 septembre dernier avoir signé un protocole d'entente pour suivre les données d'émissions de lots de test de carburant d'aviation durable (SAF - de l’anglais Sustainable Aviation Fuel) à l'aide d'une technologie basée sur le cloud.



Le carburant d'aviation durable est produit à partir de matières premières biologiques qui peuvent réduire l'intensité carbonique du cycle de vie par rapport au carburéacteur conventionnel. Les entreprises espèrent créer un modèle commun et plus transparent pour analyser les réductions potentielles d'émissions de gaz à effet de serre qui pourraient ensuite être adoptés par les organisations qui envisagent des programmes SAF. Chevron prévoit de produire un lot test de SAF dans sa raffinerie d'El Segundo et de vendre du SAF à Delta à l'aéroport international de Los Angeles (LAX).



En parallèle, Google Cloud prévoit de créer un cadre de données et de rapports pour ingérer et analyser en toute sécurité les données d'émissions de Delta et Chevron liées au lot de test SAF. L'objectif du pilote sera de fournir une meilleure visibilité sur les données de leur projet, permettant une plus grande transparence et une meilleure déclaration des émissions SAF.



Andy Walz, président d'Americas Fuels & Lubricants pour Chevron a déclaré : "Ce protocole d'entente s'appuie sur nos efforts annoncés précédemment pour être le premier raffineur aux États-Unis à co-traiter de manière proportionnelle les matières premières biologiques dans un FCC (Fluid Catalytic Cracking ou craquage catalytique) grâce à un programme d'investissement à haut rendement de capital. La composante de partage des données et de transparence de ce partenariat nous aidera à mieux comprendre les émissions provenant de la production et de la livraison durables de carburant d'aviation, soutenant notre objectif de faire progresser les carburants à faible teneur en carbone."



Amelia DeLuca, directrice générale du développement durable de Delta a déclaré : "Alors que l'aviation continue de définir un avenir plus durable, la compréhension des impacts environnementaux de nos opérations sera primordiale alors que nous cherchons à atténuer le changement climatique. En plus d'être la première compagnie aérienne neutre en carbone à l'échelle mondiale, nous nous sommes engagés à remplacer 10 % de notre carburéacteur par du SAF d'ici 2030. Ce partenariat a le potentiel de nous aider à atteindre cet objectif tout en fournissant des données et des analyses importantes qui démontrent l'intégrité environnementale de notre engagement."





