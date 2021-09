Elixir Aircraft inaugure sa nouvelle usine

Article publié le 19 septembre 2021 par David Dagouret

Le 16 septembre dernier, a première usine d’Elixir Aircraft a été inaugurée en présence de M. Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports.

Le jeudi 16 septembre dernier, Elixir Aircraft a inauguré sa première usine de production à La Rochelle, en présence de Mme Desprez (Présidente du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle – Ile de Ré Rochefort Atlantique, M. Jean-Luc Algay (vice-président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle), Mme Marcilly (Présidente du conseil Départemental), M. Rémi Justinien et M. Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports.

Fin 2020, les équipes d’Elixir Aircraft ont intégré leur nouvel espace de travail de 2300m² sur l’emprise de l’Aéroport de La Rochelle-Île de Ré et Rochefort Atlantique. Cette infrastructure a permis à l’entreprise rochelaise de lancer la production de série de son avion léger de 4ème génération.

L’inauguration de la première usine d’Elixir Aircraft marque un tournant dans la vie de la jeune entreprise rochelaise. Résultat d’un travail conjoint entre Elixir Aircraft et le Syndicat Mixte, ces 2300 m2 implantés sur l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré et Rochefort Atlantique, ont rendu possible le lancement de la production industrielle de l’Elixir. Cet avion léger est le fruit de la réflexion des trois co-fondateurs, Arthur Léopold-Léger, Nicolas Mahuet et Cyril Champenois.

M. Léopold-Léger, Président d'Elixir Aircraft a déclaré : "Un grand merci à Monsieur le Ministre pour sa présence, une vraie reconnaissance de notre approche pragmatique de la transition écologique."

Mme Desprez, Présidente du syndicat Mixte Aéroport La Rochelle – Île de Ré et Rochefort Atlantique a déclaré : "L'horizon d'Elixir Aircraft est dégagé et prometteur. Bravo et merci pour le dynamisme dont vous faites preuve et qui participe au rayonnement de l'aéroport."

M. Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports a déclaré : "Je salue la réussite d’Elixir Aircraft. Cette start up française a su saisir l’opportunité d’un nouveau commencement. La décarbonation, ce n’est pas la fin de l’avion."