Emirates augmente ses fréquences de vols vers l’Afrique du Sud

Article publié le 14 septembre 2021 par David Dagouret

À partir du 31 octobre 2021, Johannesbourg sera desservie quotidiennement en Airbus A380.

Emirates a annoncé l’augmentation de ses vols vers l’Afrique du Sud avec 28 vols hebdomadaires dès Octobre prochain. En pratique, cette augmentation se traduira par des vols biquotidiens à destination de Johannesbourg, dont la reprise d’une rotation en Airbus A380, ainsi que des dessertes quotidiennes vers Le Cap et Durban. Ce nouveau programme sera effectif à partir du 31 octobre 2021.



En France, cette annonce permet aux clients de la compagnie de voyager vers et depuis l’Afrique du Sud, grâce aux 3 vols quotidiens à Paris (le troisième vol sera opéré à partir du 23 octobre), dont 2 opérés en A380, et 4 vols hebdomadaires à Lyon et Nice en passant par le hub de Dubaï.



À partir du 1er janvier 2022, l’A380 d’Emirates desservira la ville de Johannesbourg deux fois par jour.

