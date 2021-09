Article publié le 30 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie étend le réseau de son A380 et desservira 27 destinations d'ici novembre prochain avec cet appareil.

Emirates fait toujours confiance en son Airbus A380 et renforce le réseau de cet appareil. La compagnie aérienne a annoncé que son Airbus A380 sera déployé sur des nouvelles destinations à partir d'octobre et novembre prochain. L'Airbus A380 d'Emirates desservira 27 destinations d’ici fin novembre, soit une augmentation de plus de 65 % comparée aux 16 villes desservies actuellement. L’ajout de 11 destinations d'ici novembre et l’augmentation des fréquences vers les villes déjà desservies vont permettre à Emirates de transporter près de 165 000 passagers supplémentaires.

Au cours des six prochaines semaines, Emirates rétablira le service de l’A380 vers des destinations de loisirs et d'affaires telles qu’Amsterdam, Barcelone, Düsseldorf, Hambourg, Johannesbourg, Madrid, Milan, Riyad (sous réserve des autorisations gouvernementales), Sao Paul et Zurich. Emirates dessert Paris-Charles de Gaulle avec son superjumbo deux fois par jour.



Emirates ouvrira également une ligne à destination d'Istanbul, encore jamais desservie par le superjumbo, prévue pour le 1er octobre. Il s'agira de la toute première exploitation d'un A380 en Turquie.



Emirates est l'une des seules compagnies au monde a encore exploiter l'Airbus A380. En effet, de nombreuses autres compagnies ont cloué définitivement au sol leurs Airbus A380, comme entre autres Air France, Singapore Airlines et Lufthansa.



Emirates disposera d'une flotte totale de 118 appareils à la fin de l’année, dont six équipés des sièges Économie Premium, pour proposer quatre classes de voyage. Actuellement, la compagnie dessert plus de 120 destinations, soit 90 % de son réseau pré-pandémie. Elle prévoit de rétablir 70 % de sa capacité d'ici la fin de l'année, en remettant notamment en service plus de 50 airbus A380.

