Emirates réceptionnera son tout dernier Airbus A380 en novembre

Article publié le 4 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie aura ainsi une flotte de 118 Airbus A380.

Emirates a annoncé que la compagnie allait recevoir son dernier Airbus A380 en novembre prochain. En 2021, la compagnie aura reçu trois A380 de plus de la part d'Airbus. En effet, le dernier appareil commandé devrait rejoindre l’actuelle flotte de la compagnie en novembre, en amont du délai de livraison initialement prévu pour juin 2022.

Les trois nouveaux A380 seront équipés de la nouvelle Classe Économie Premium et des derniers équipements intérieurs d'Emirates, notamment des suites privées et la douche Spa en Première Classe, le bar-lounge et les sièges totalement inclinables de la Classe Affaires.

Ces livraisons porteront la flotte totale d'A380 d'Emirates à 118 appareils en novembre, dont six équipés des sièges Économie Premium, permettant de proposer quatre classes de voyage.

Sir Tim Clark, le président d'Emirates a déclaré : "Nous sommes parvenus à un accord avec Airbus pour avancer la livraison de nos dernières commandes d'A380 et avons assuré le financement des appareils. Ces nouveaux avions nous permettront de disposer de plus de sièges en classe Économie Premium, particulièrement demandée par nos clients, à l’heure où nous en préparons la pleine commercialisation pour les prochains mois. Emirates continuera d'être le plus grand opérateur de cet avion spacieux et moderne pour les deux prochaines décennies. Nous nous engageons à faire en sorte que l'expérience Emirates en A380 reste la plus appréciée des clients, en investissant continuellement pour optimiser notre gamme de produits et nos services."

Emirates aura rétabli en octobre ses opérations de vol en A380 sur plus d'une douzaine de destinations populaires : Paris, Amman, Le Caire, Dusseldorf, Francfort, Guangzhou, Londres Heathrow, Los Angeles, Manchester, Maurice, Moscou, Munich, New York JFK, Toronto, Vienne, Washington DC et Zurich.

Les Airbus A380 intégrant quatre classes de voyage sont actuellement exploités sur les lignes Paris Charles De Gaulle et Londres Heathrow.

