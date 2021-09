Etihad Airways signe un accord avec Amadeus

Article publié le 17 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne d'Abu Dhabi opte pour l'ensemble Amadeus Altéa Passenger Service System.

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, est prête à s'engager dans une transformation numérique majeure après la signature d'un accord pluriannuel avec Amadeus.

Dans le cadre de cet accord, Etihad Airways mettra en œuvre l’ensemble de la suite Amadeus Altéa PSS, y compris les solutions de réservation en ligne, de gestion des revenus et de merchandising, de gestion des données et de service aux passagers. Ces produits technologiques seront personnalisés pour Etihad au cours des prochaines années et amélioreront l'expérience des voyageurs, du personnel, des agents de voyage, des membres d'Etihad Guest et des entreprises clientes.

Les passagers d'Etihad pourront accéder à de nouveaux canaux web et mobiles alimentés par la suite Amadeus Digital Experience, offrant l'expérience utilisateur la plus simple possible pour acheter des billets d'avion et gérer leurs réservations. Des possibilités étendues de vente de voyages seront conjointement développées, en utilisant le machine learning, pour proposer aux clients des offres sur mesure et personnaliser leur expérience de voyage.

Afin de moderniser les ventes de voyages au travers de ses canaux de distribution, Etihad a également signé pour Amadeus Altéa NDC (New Distribution Capability) et travaillera avec Amadeus pour vendre à ses clients des offres de voyage personnalisées. Etihad mettra sa gamme complète d'offres NDC à la disposition des agences de voyage et voyagistes d'Amadeus, ce qui offrira aux agents plus de visibilité sur les différentes fonctionnalités de l’offre primée d’Etihad, et sur les services accessoires qui peuvent être achetés.

La compagnie aérienne mettra également en œuvre Altéa Departure Control Customer Management, qui fournira aux clients des alertes personnalisées en temps réel sur les offres, les services et les changements de vol. Le système offrira un niveau plus élevé de personnalisation du service et fournira aux clients un processus d'enregistrement plus rapide et plus simple, ce qui est plus important que jamais à l'heure où l’industrie du voyage se reconstruit.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad, a déclaré : "Le secteur de l'aviation connaît une révolution numérique et Etihad Airways s'engage à rester à l'avant-garde de ce changement. Avec Amadeus comme partenaire, les clients d'Etihad pourront profiter de la meilleure expérience utilisateur possible lors de la réservation et de la gestion de leurs vols, avec la possibilité de personnaliser leur voyage à un niveau sans précédent. Etihad est également enthousiaste à l'idée de faire avancer la NDC comme moyen d'offrir une expérience d'achat beaucoup plus riche, pertinente et dynamique à ses partenaires commerciaux, et Amadeus est le partenaire idéal pour soutenir cette stratégie."

Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus, a déclaré : "Alors que l'industrie du voyage se reconstruit, nous sommes ravis qu'Etihad Airways utilise la technologie d'Amadeus pour aider la compagnie aérienne à proposer son offre de voyage de pointe. L'open source, les systèmes basés sur le cloud et les capacités de vente de voyages de nouvelle génération seront le moteur de la reprise, et nous sommes à l'avant-garde de ces technologies dans l'industrie du voyage. Nous sommes très heureux de travailler avec un transporteur aussi dynamique qu'Etihad et impatients de collaborer pour créer des expériences de voyage mémorables pour ses passagers."





