Finnair annonce ses nouveautés

Article publié le 17 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie finlandaise étend son réseau notamment celui en France.

Finnair annonce plusieurs nouveautés pour cet hiver en termes de destinations desservies, de réorganisation de son réseau et de produits et services.

La compagnie finlandaise répond notamment à la demande accrue des voyageurs en étoffant son réseau en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour la prochaine saison hivernale grâce à la réouverture progressive des frontières et au développement de la vaccination dans le monde.

En France, Finnair n’a jamais cessé d’opérer des vols entre Paris et Helsinki tout au long de la crise. Cet hiver, les fréquences vont augmenter passant de 8 vols par semaine vers Paris-CDG en septembre 2021 à :

12 vols hebdomadaires en octobre 2021

21 fréquences par semaine en novembre et décembre 2021

28 vols par semaine en janvier et février 2022

Puis 34 vols par semaine à partir de mars 2022.

Paris est l’une des destinations européennes les plus desservies par Finnair.

La compagnie relance également ses vols vers Nice avec 2 fréquences par semaine tout l’hiver.

En Europe, au-delà de la desserte de la France, Finnair augmentera aussi ses capacités depuis Helsinki vers de nombreuses villes majeures. La Finlande sera à l’honneur plus que jamais et la capacité entre Helsinki et la Laponie finlandaise sera la plus importante de l’histoire de la compagnie cet hiver avec 4 liaisons quotidiennes vers Rovaniemi, Ivalo et Kittilä et 2 liaisons quotidiennes vers Kuusamo.

En Asie, Finnair continue de desservir ses principales destinations depuis Helsinki :

Tokyo, Séoul et Bangkok : vols quotidiens

Singapour et Hong Kong : plusieurs liaisons hebdomadaires

Japon : la desserte d'Osaka reprendra en octobre 2021 et Nagoya en février 2022

Dubai : la connexion sera relancée en gros-porteur

En Amérique du Nord, Finnair renforcera ses opérations depuis Helsinki vers :

Chicago : desservie pendant toute la saison d'hiver, auparavant destination estivale

New York : vols quotidiens

Miami et Los Angeles : 3 vols hebdomadaires

En plus de desservir l'Amérique du Nord et l’Asie depuis son hub d'Helsinki, Finnair lancera cet hiver des vols directs vers Bangkok, Los Angeles, Miami, New York et Phuket depuis Stockholm en Suède.

Depuis le 1er septembre, Finnair a réintroduit son offre « Nordic Kitchen » à bord de ses vols. La compagnie propose aux passagers des saveurs nordiques raffinées, avec une touche inspirée de la destination. Le concept de repas met l’accent sur des ingrédients de qualité, des recettes élaborées avec soin et une présentation harmonieuse et raffinée, accompagnés de boissons sélectionnées en fonction du repas.

Finnair s’efforce à toujours offrir plus de choix et de flexibilité à ses clients, notamment grâce à ces trois nouvelles offres tarifaires : Light, Classic et Flex, disponibles en Class Affaires et en Classe Economique, pour tous les trajets court-courriers et la plupart des long-courriers.

Light : Idéal pour voyager léger et à un prix abordable sur des dates fermes, voyage uniquement avec un bagage à main, tout en profitant du confort à bord.

Classic : Idéal pour des voyages plus flexibles, il permet de modifier les dates de vol et inclut un bagage enregistré.

Flex : Entièrement remboursable. C'est l'option idéale pour une flexibilité totale, incluant un bagage enregistré et la possibilité de sélectionner son siège à l'avance.

ONE WAY : Finnair lance de nouveaux tarifs permettant de réserver un aller-simple (aller ou retour) uniquement sans que celui-ci soit plus cher que lors d’une réservation d’un aller-retour.

Ole Orvér, Chief Commercial Officer, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre réseau offrant ainsi de meilleures connexions à nos clients durant cette phase de reprise progressive des voyages. Nous réintroduisons également nos services pour favoriser une expérience de voyage fluide et pratique : nous avons déjà ouvert notre salon Schengen en août à l'aéroport d'Helsinki et le salon non-Schengen ré-ouvrira début octobre. Nos clients apprécieront notre service de restauration et de boissons à bord nouvellement rafraîchi, où nous combinons des saveurs nordiques avec des goûts empruntés aux pays que nous desservons. Les meilleurs tarifs Finnair sont disponibles sur Finnair.com et notre application mobile."

Javier Roig, General Manager Europe South and EMEA JB Sales Lead, a déclaré : "La France est l’un de nos marches prioritaires en Europe que nous n’avons jamais délaissé pendant la crise et que nous continuons de développer au cours des prochains mois. Nous améliorons sans cesse notre qualité de service tout en garantissant à l’ensemble de nos passagers des mesures sanitaires efficaces et une flexibilité commerciale afin qu’ils puissent réserver leur voyage sereinement et en toute confiance. A bientôt sur nos lignes !"





Sur le même sujet