French Bee a effectué une évacutaion sanitaire entre Papeete et Paris

Article publié le 21 septembre 2021 par David Dagouret

A bord de l'appareil se trouvaient 8 patients atteints du Covid.

French Bee, compagnie aérienne du groupe Dubreuil, a effectué le 19 septembre dernier la première évacuation sanitaire entre Papeete et Paris, il s’agit de la première opération de ce type jamais réalisée. Le vol FB5717 en provenance de l’aéroport international Tahiti Fa'a'ā s’est posé à Paris-Orly 4 à 09h45 locales. L'appareil, un Airbus A350-900, a couvert une distance de 15 727 km et avait à son bord 8 patients atteints de formes graves de la COVID, tous en réanimation, et qui a nécessité l'emport de 18 bouteilles d'O2. L'appareil a fait escale à Pointe-à-Pitre pour refaire son chargement en bouteilles d'oxygène.



Air Caraïbes, compagnie soeur de French Bee, a évacué depuis le 14 août plus de 110 patients COVID des Antilles vers les hôpitaux d'Ile de France (12 vols A/R à date). La Direction Générale de la Santé a donc choisi de confier cette première évacuation sanitaire depuis la Polynésie à French bee.



Le vol French bee Papeete/Orly a été opéré avec un des deux appareils Air Caraïbes, déjà équipés pour les opérations d'évacuations sanitaires réalisées depuis les Antilles. French bee et Air Caraïbes ont des moyens mutualisés et une flotte identique (A350).

