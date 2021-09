J-2 avant le mondial de l'ULM

Article publié le 1 septembre 2021 par David Dagouret

Près de 600 appareils sont attendus en vol durant ces trois jours.

Le Mondial de l'ULM débutera dans trois jours et près de 600 appareils sont attendus en vol. Ce rendez-vous est unique au monde et il va permettre à tous les pilotes et passionnés d’ULM sous toutes ses formes de se retrouver dans une ambiance festive et conviviale pendant 3 jours à Blois.

Plus de 120 exposants, du paramoteur au motoriste, du fabricant d’hélices à l’importateur de radio sont également attendus durant cet événement. Ce 40e salon sera l'occasion de célébrer l'anniversaire de la Fédération Française qui fête son 40e anniversaire et un meeting spécial sera présenté le samedi 4 septembre à partir de 17 heures.

M Bernard Chabbert sera présent pour commenter les présentations en vol durant l'événement qui se déroulera à Blois du 3 au 5 septembre 2021. et pour ceux qui ne pourront pas être présent des retransmissions vidéo seront diffusées en direct depuis le Mondial de l'ULM sur les réseaux sociaux.

En attendant, l'ouverture du Mondial, les installations avancent pour accueillir les spectateurs.