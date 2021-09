Jet2.com laisse Boeing pour Airbus

Article publié le 1 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie britannique commande des A321neo au détriment des B737.

Jet2.com a annoncé la signature d'un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 36 Airbus A321neo. La compagnie aérienne basée à Leeds, au Royaume-Uni, devient un nouveau client Airbus et un nouvel opérateur de la famille A320neo, en effet Jet2.com exploite actuellement une flotte d'environ 75 Boeing 737NG et trois Boeing 757.

Jet2.com a donc choisi l'A321neo pour renouveller sa flotte au détriment du Boeing 737 Max. Les appareils seront configurés avec une cabine de 232 sièges.

Le montant delà transaction est estimé à près de 4 milliards de dollars.

Philip Meeson, président exécutif de Jet2.com a déclaré : "Jet2.com sera fier d'exploiter l'Airbus A321neo dans les années à venir. Cet avion est, selon nous aujourd'hui, le plus efficace et le plus respectueux de l'environnement de sa catégorie - il offrira à nos clients vacanciers une expérience merveilleusement confortable et agréable lorsqu'ils voyageront avec nous pour leur vacances Jet2holiday bien méritées."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Nous nous félicitons de la décision de Jet2.com. Après avoir traditionnellement exploité des avions non équipés de commandes de vol électriques, nous constatons avec une grande satisfaction qu'après avoir testé quelques A321 loués et effectué une évaluation complète, Jet2.com se tourne vers l'avenir et investit dans la technologie moderne et pérenne des commandes de vol électriques d'Airbus. Cela témoigne de la vision de Jet2.com en matière d'efficacité, de qualité, de performance et de vol respectueux de l'environnement."

