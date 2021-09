La FFPLUM satisfaite du mondial de l'ULM 2021

Article publié le 19 septembre 2021 par David Dagouret

Plus de 5 000 spectateurs ont fait le déplacement.

L'édition du Mondial ULM 2021 a été organisée pour la première fois par la Fédération Française d'ULM (FFPLUM) en partenariat avec le Département du Loir-et-Cher et l’aérodrome de Blois-Le Breuil. La FFPLUM souhaitait la présence de 3 000 visiteurs mais c'est près de 5 500 spectateurs et 120 exposants qui ont fait le déplacement à Blois pour ce Mondial de l'ULM et la fédaration s'est dite très satisfaite. En effet, la FFPLUM a précisé qu'elle avait atteint ses objectifs qui étaient de :

Rassembler la diversité des ULM

Montrer des nouveautés et la puissance d’innovation de l’ULM

Augmenter le nombre d’exposants et porter à 3 jours la durée du Mondial

Offrir des animations durant toutes les journées et en soirée

Faire du Mondial le principal lieu au monde des passionnés d’ULM en lien avec le territoire du Loir-et-Cher

Et même si la FFPLUM a obtenu de nombreux retours positifs, elle a néanmoins précisé qu'elle allait améliorer les points suivants pour l'édition 2022, à savoir :

Plus de facilité pour les arrivées en vol et les vols des exposants

Une meilleure intégration des vols paramoteurs, tant pour les professionnels que pour les privés

Plus d’animations notamment sur la journée du dimanche

Plus d’exposants étrangers et de machines simples

La FFPLUM a précisé que l'édition 2022 qui sera "200 % ULM" se tiendra les 2, 3 et 4 septembre 2022 et le site de réservation sera en place dès le 1er décembre 2021. Aeroweb-fr.net vous annonce déjà que nous serons présent à l'édition 2022.